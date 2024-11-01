Declarado el estado de calamidad en Australia [ITA]

Las autoridades australianas han declarado el estado de calamidad por vastos incendios que están arrasando bosques forestales y casas en el estado de Victoria. Se han destruido ya más de 150.000 hectareas de terreno cerca de Longwood y las altas temperaturas, por encima de los 40 grados, sumados a los fuertes vientos cálidos están empeorando la progresión del fuego. El estado de calamidad supone que se activen protocolos de evacuación emergente. Hay un total de 10 incendios activos que podrían tardar semanas en extinguirse.