La declaración de varios periodistas cuestiona que los correos de la pareja de Ayuso fueran secretos cuando llegaron al fiscal general

Tres informadores han revelado que la confesión de González Amador ya circulaba por varias redacciones incluso días antes de que los conociera el acusado, lo que refuerza la tesis de la defensa y la Fiscalía
El caso es que comentaron que un periodista en concreto de la sexta también había declarado en ese sentido, uno de "Al rojo ViVo".
Puse entonces antena3 para ver qué enfoque daban… » ver todo el comentario
Si los periodistas afirman que tenían la información antes que el fiscal, ¿se les puede acusar a ellos de haberla filtrado así sin más?
espero que te toque a ti una de esas y aprendas
Con ese argumento estas aplicando la presunción , pero de culpabilidad, de una manera totalmente contraria a la ley.
Y pensando como piensas, espero que no lo seas nunca.
La justicia no funciona así.
Una vez una vecina encontró una carta abierta de mi vecino de enfrente y me la dejó a mi. Eso no me da derecho a desvelar los datos que allí aparecían porque como ya la leyó mi vecina la información ya es de todos.
Como diría pozzi, en menudo estercolero han convertido España.
"Es que están obligados a decir la verdad" sí, sí, pero como no hay manera de demostrarlo/contradecirlo, no sirven de nada.
Por otro lado, resulta que varios lo tenían, alguno por tres fuentes (dice) pero nadie lo publicó.
Curiosamente, sin haberlo… » ver todo el comentario
Que a lo mejor es verdad, pero ... yo le tomo esas "declaraciones" con cautela. No creo que haya que descartarlas pero tampoco creerlas sin cuestionar.
Llevan meses con eso, pero parece que hasta el momento se han acogido a su derecho a no revelar las fuentes. Su testimonio, a no ser que ahora cambie y aporten algo mas sustancial, se limitaba a decir; Yo ya tenia ese correo antes, pero no te lo demostraré con pruebas objetivas. Tendrás que creerme porque te lo digo y punto.
Y dan versiones que son acordes a los hechos conocidos...
Anda ya.