La declaración de varios periodistas cuestiona que los correos de la pareja de Ayuso fueran secretos cuando llegaron al fiscal general

Tres informadores han revelado que la confesión de González Amador ya circulaba por varias redacciones incluso días antes de que los conociera el acusado, lo que refuerza la tesis de la defensa y la Fiscalía

salteado3
Ayer vi el telediario de TVE donde salían imágenes de varios periodistas declarando ten tenían el famoso email con varios días de antelación respecto al fiscal general; con esto deberían simplemente cerrar el caso ya que queda claro que la información que tenían los periodistas no salió del fiscal general.

El caso es que comentaron que un periodista en concreto de la sexta también había declarado en ese sentido, uno de "Al rojo ViVo".

Puse entonces antena3 para ver qué enfoque daban…   » ver todo el comentario
6
Waves
#2 #3 ¿Hay alguna prueba (por mínima que sea) de que filtrara algo?

Si los periodistas afirman que tenían la información antes que el fiscal, ¿se les puede acusar a ellos de haberla filtrado así sin más?
1
sotillo
#5 Todos comunistas
0
Dene
#14 lo dicho, presunción de culpabilidad, culpable aunque no haya pruebas.
espero que te toque a ti una de esas y aprendas
2
Suspicious
#15 Sí, es que me cae fatal el fiscal general, al que no conozco de nada. Yo soy así, le pillo manía a gente aleatoria.
0
#8 inquietto
Que haya estupidos que aun defiendan que se siga juzgando a este señor me alucina. Leer mensajes aqui de anormales intentado justificar lo injustificable aun mas. Menuda panda de imbéciles .
2
Suspicious
Aunque otros tengan la información el fiscal no puede desvelar información confidencial por la cara. Y por otra parte, de donde sacaron esos periodistas una información que solo conoce fiscalía y la defensa? Cuantas vueltas van a darle a esto para intentar librarse de lo evidente? Por qué borró sus correos el fiscal general? De quién depende la fiscalía? xD
1
Dene
#2 de donde salen todas las filtraciones? de policias interesados, de funcionarios judiciales de menos nivel, etc etc.
Con ese argumento estas aplicando la presunción , pero de culpabilidad, de una manera totalmente contraria a la ley.
0
Suspicious
#9 para mi, que no soy juez ni llevo el caso, es evidente que la información viene de fiscalía, cuyo último responsable es el fiscal general. El juez que lo lleva que haga lo que tenga que hacer para aclarar los hechos. Y para aclarar los hechos borrar, que el acusado borre sus emails no es la mejor de las ideas. Si eres inocente claro xD Si eres culpable te viene dpm borrar pruebas.
0
#22 Alcalino
#14 "no soy juez"

Y pensando como piensas, espero que no lo seas nunca.

La justicia no funciona así.
0
sotillo
#2 Así no va a ver manera de condenar, está todo manipulado, el gobierno contra un ciudadano anónimo, esto es una vergüenza, Perro Sánchez filtró el correo y condenó al señor anónimo por puto defender España coño, Mazon inocente
0
Suspicious
#16 A tu ensalada yo le echaría un par de pepinillos también
0
#21 Alcalino
#2 Ya, pero es que para cuando sucedió eso, la información ya no era confidencial porque otros la habían desvelado.
0
Suspicious
#21 Que una información la tengan cuatro periodistas (que está por ver si es verdad) no convierte la información en algo público.

Una vez una vecina encontró una carta abierta de mi vecino de enfrente y me la dejó a mi. Eso no me da derecho a desvelar los datos que allí aparecían porque como ya la leyó mi vecina la información ya es de todos.
0
#1 candonga1
Y?... están Lamela, Marchena, Berdugo... como para impartir justicia.

Como diría pozzi, en menudo estercolero han convertido España.

:troll:
0
#24 Suleiman
El problema de toda estákerda es que ya está condenado. El juicio es un puto paripé. Justicia? Los cojones.
0
powernergia
#13 Puedes enseñar correos, con adjuntos y fechas, ocultando remitentes.
0
#12 Tensk
Sin pruebas, y no las van a aportar amparándose en su secreto profesional, lo que puedan declarar es irrelevante y más aún si tenemos en cuenta la línea editorial de los medios corrspondientes (al menos de los que recuerdo, pero vamos).

"Es que están obligados a decir la verdad" sí, sí, pero como no hay manera de demostrarlo/contradecirlo, no sirven de nada.

Por otro lado, resulta que varios lo tenían, alguno por tres fuentes (dice) pero nadie lo publicó.

Curiosamente, sin haberlo…   » ver todo el comentario
0
Quel
La declaración de tres "periodistas" completamente imparciales y para nada partidistas, en la que han dicho que ... :roll:

Que a lo mejor es verdad, pero ... yo le tomo esas "declaraciones" con cautela. No creo que haya que descartarlas pero tampoco creerlas sin cuestionar.
1
marola
#4 Más imparciales que los de otros medios que mienten descaradamente y sin ruborizarse, seguro.
0
Quel
#6 Los otros no mienten mas. Tan solo que dicen mentiras que te molesta mas escuchar.
0
powernergia
#4 Es algo fácil de demostrar y tendrán las pruebas.
0
Quel
#10 Quizás si. A ver ... Que se investigue y se saque la verdad a la luz.

Llevan meses con eso, pero parece que hasta el momento se han acogido a su derecho a no revelar las fuentes. Su testimonio, a no ser que ahora cambie y aporten algo mas sustancial, se limitaba a decir; Yo ya tenia ese correo antes, pero no te lo demostraré con pruebas objetivas. Tendrás que creerme porque te lo digo y punto.
0
Dene
#4 la declaracion de 3 testigos diferentes, obligados a decir la verdad y que pueden sufrir consecuencias si mienten
Y dan versiones que son acordes a los hechos conocidos...
1
ur_quan_master
#4 claro. Se exponen mintiendo en un juicio porque son subnormales. Los tres.

Anda ya.
0

