La declaración judicial del firmante del protocolo de la vergüenza se suspende por tercera vez

La tercera tampoco ha sido la vencida. Carlos Mur de Víu ha vuelto a librarse de pasar por el banquillo. El que fuera director general de Coordinación Sociosanitaria del Servicio Madrileño de Salud en plena pandemia y firmante de los protocolos de la vergüenza, estaba citado este jueves como testigo en el Juzgado de Instrucción nº4 de Valdemoro. Esta vez, el juzgado ha decidido que no puede declarar porque "está imputado en otras causas abiertas en Madrid" y sería "incompatible".