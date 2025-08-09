·
Decenas de miles de personas salen a las calles de Tel Aviv contra el plan para ocupar la ciudad de Gaza
Decenas de miles de personas salen a las calles de Tel Aviv contra el plan para ocupar la ciudad de Gaza
|
etiquetas
:
gaza
,
conflicto
,
medio oriente
#1
Supercinexin
La que han liado ahí sólo tiene una salida. No puedes detener el Genocidio, dejar vivir a los que quedan y hacer como si todo hubiera sido un terrible malentendido.
O acabas el trabajo exterminándolos y montando el Gran Israel, o disuelves las IDF y pones a todos los generales y congresistas de la Knesset a disposición de la CPI.
No existe una tercera opción que sea racional y viable.
3
K
64
#4
soberao
*
#1
Además que la excusa para invadir es absurda:
- El hambre que están pasado los rehebes es la que Israel está provocando impidiendo la entrada de alimentos.
- No se liberaron todos los rehenes de Hamas porque Israel rompio el alto el fuego porque iban en buen camino, pero por cada rehén liberado de Hamás eran cientos de palestinos los que liberaba Israel, quedaba Israel ante elundo retratado como los genocidas terroristas secuestradores que son.
0
K
16
#2
Herumel
Semitas no sionistas, ojo.
0
K
12
#3
calde
Las FDI ya los han matado a todos? Que avisen cuando esté el vídeo subido a youtube.
0
K
11
