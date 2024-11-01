Decenas de miles de monedas de la Antigüedad descubiertas en Senon, departamento del Mosa [FRA]

Con ocasión de los trabajos de arqueología preventiva realizados por el INRAP en una parcela privada, se han descubierto en Senon (Mosa) tres grandes conjuntos de monedas en enormes ánforas. El propietario de la parcela quería ampliar su casa, pero como se trata de una zona conocida a nivel arqueológico, se hizo necesaria la participación del Instituto Nacional para la Investigación y Arqueología Preventivas.
Senon había albergado hacia los siglos IV-V una importante aglomeración galo-romana de unos miles de habitantes, con termas, teatro...
| etiquetas: senon , mosa , francia , tesoro , monedas , arqueología preventiva