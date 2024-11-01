edición general
DeBow, Langdon, Van Dyke: Defensa de la esclavitud. Un panfleto antiabolicionista norteamericano de 1860

Alguien dijo que la guerra se hace con dinero, dinero y dinero. Pero también con propaganda. La guerra civil norteamericana no fue una excepción, y hoy traemos una buena muestra de ello, el panfleto sudista antiabolicionista cuyo título podríamos traducir libremente como Los habitantes del Sur que no poseen esclavos también tienen interés en el mantenimiento de la esclavitud. Se publicó a últimos de 1860 (si no se falseó la fecha), cuando ya se daba por descontado el inicio de la guerra.

themarquesito #2 themarquesito
Por suerte también había gente como John Brown. Dejo aquí su último discurso, interpretado por David Strathairn.
youtube.com/watch?v=dmyswQs6_Bw
#1 ombresaco
Me esperaba algo tipo "la economía va a colapsar" con matices, pero estones mucho peor (o mejor, ya que aporta más información). Dankon
