Debate histórico en el Congreso: hacia el fin de la alimentación forzada

En las próximas semanas tendrá lugar en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados un debate histórico. Se someterá a votación la Proposición no de Ley (PNL 161/001908) que propone prohibir la alimentación forzada de patos y ocas en la producción de foie gras en España. La propuesta insta al Gobierno a abrir una consulta pública para evaluar la compatibilidad de la alimentación forzada con la ciencia, el marco legal y la sensibilidad ciudadana, con el objetivo de culminar en su prohibición.