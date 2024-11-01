edición general
Debate histórico en el Congreso: hacia el fin de la alimentación forzada

En las próximas semanas tendrá lugar en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados un debate histórico. Se someterá a votación la Proposición no de Ley (PNL 161/001908) que propone prohibir la alimentación forzada de patos y ocas en la producción de foie gras en España. La propuesta insta al Gobierno a abrir una consulta pública para evaluar la compatibilidad de la alimentación forzada con la ciencia, el marco legal y la sensibilidad ciudadana, con el objetivo de culminar en su prohibición.

| etiquetas: maltrato animal , industria carnica , foie gras , alimentacion forzada
DarthMatter
Y ¿por qué no se abre a 'consulta pública' TODO lo realmente importante para el público?

(Sin desmerecer a patos ni a ocas).
