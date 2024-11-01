Debate histórico en el Congreso: hacia el fin de la alimentación forzada

En las próximas semanas tendrá lugar en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados un debate histórico. Ese día se someterá a votación la Proposición no de Ley (PNL 161/001908) que propone prohibir la alimentación forzada de patos y ocas en la producción de foie gras en España. Es la primera vez que este tema llega al Congreso de los Diputados. El hecho de que el sufrimiento de estos animales se discuta en sede parlamentaria supone un avance sin precedentes: el re