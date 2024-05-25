edición general
11 meneos
31 clics
De Siria a Iberia [Eng]

De Siria a Iberia [Eng]  

Una de las razones por las que me gusta el libro de Fernando Quesada Sanz , "Armas, guerreros y batallas de la antigua Iberia", es que mira hacia el este, al mundo púnico, además de al griego y al romano. Mientras que los especialistas en la Grecia arcaica y clásica rara vez prestan mucha atención a los pueblos bárbaros, Quesada Sanz recuerda a los lectores que Iberia ha estado influenciada por pueblos que llegaron por mar desde el este desde el siglo IX a. C. Un buen ejemplo es lo que dice sobre las corazas de disco ibéricas.

| etiquetas: siria , iberia , quesada sanz , libros , corazas , guerreros
7 4 0 K 134 Historia
3 comentarios
7 4 0 K 134 Historia
PasaPollo #1 PasaPollo
Tengo el libro de Quesada Sanz y es una maravilla, confirmo.
1 K 31
Cuñado #2 Cuñado *
Una de las razones por las que me gusta el libro de Fernando Quesada Sanz , "Armas, guerreros y batallas de la antigua Iberia", es que mira hacia el este

La verdad es que desde la Antigua Iberia hacia el oeste poco había que mirar :shit:

Pero sí, es una pena lo poco que nos ha llegado, Romam Gratia, de una civilización tan fascinante como la fenicia.
0 K 9
Cristian_AC #3 Cristian_AC
Oriente salvo etapas como las colonias fenicias o las guerras púnicas siempre ha sido muy olvidado y en las últimas décadas se está viendo que hay mucha influencia que no tomamos en cuenta. Tambien siempre me interesó las conexiones entre la Península Ibérica y los Etruscos muy puestas en duda, me refiero muchas conexiones indirecta, pero muchos expertos dicen de que muy posiblemente si hubiera conexiones directas entre ambas orillas, cosa que yo cada vez creo más.
0 K 9

menéame