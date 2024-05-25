De Siria a Iberia [Eng]  

Una de las razones por las que me gusta el libro de Fernando Quesada Sanz , "Armas, guerreros y batallas de la antigua Iberia", es que mira hacia el este, al mundo púnico, además de al griego y al romano. Mientras que los especialistas en la Grecia arcaica y clásica rara vez prestan mucha atención a los pueblos bárbaros, Quesada Sanz recuerda a los lectores que Iberia ha estado influenciada por pueblos que llegaron por mar desde el este desde el siglo IX a. C. Un buen ejemplo es lo que dice sobre las corazas de disco ibéricas.