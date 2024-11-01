De lo grotesco a lo penoso

Se le acaban las opciones a los Milei… incluso su mejor escenario es un escenario mediocre, Suma y sigue. El gobierno lunático-libertario de La Libertad Avanza sigue tomando préstamos para pagar los préstamos previos y, sobre todo, para evitar un quiebre total del dólar, sostenido artificialmente en el país para impedir un salto inflacionario que certifique el fracaso del ejecutivo. Pero que nadie se lleve a engaño: el plan económico del “economista experto en crecimiento con o sin dinero” Javier Milei ya ha fracasado.