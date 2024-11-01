De lo grotesco a lo penoso

edición general
Se le acaban las opciones a los Milei… incluso su mejor escenario es un escenario mediocre, Suma y sigue. El gobierno lunático-libertario de La Libertad Avanza sigue tomando préstamos para pagar los préstamos previos y, sobre todo, para evitar un quiebre total del dólar, sostenido artificialmente en el país para impedir un salto inflacionario que certifique el fracaso del ejecutivo. Pero que nadie se lleve a engaño: el plan económico del “economista experto en crecimiento con o sin dinero” Javier Milei ya ha fracasado.

cocolisto #4 cocolisto
Le podemos prestar a Rato o a Montoro y matamos dos pájaros de un tiro. {0x1f60b}
#2 Marisadoro
".. no hay inversor que ponga sus esperanzas sobre Buenos Aires."

Mentira, aquí en Mnm hay comentaristas que dicen que invierten en valores argentinos.
Dasmandr #6 Dasmandr
#2 me sé de dos que lo defienden a capa y espada. Con los dineros de otros =)
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Es que el tipo es tan recontrapelotudo, igual que el país, que delira, idealiza, desfigura, desde su título de mierda de economista de una universidad Mengueche como la universidad Belgrano. No tiene una oferta empresarial para Argentina, no tiene nada
#7 atrompicones
En todos los países surgen vendedores de crecepelo que llegan al gobierno de la nación. Pero lo de Italia con Berlusconi y de Argentina con Milei es extraño, son pueblos que tienen mucha intuición para detectar a los vendehumos y sin embargo se la colaron.
Foxdie #1 Foxdie
A ver, si quiebra es porque des del congreso andan aumentando el gasto, y no es como aquí que nos financian con amplios deficits, a Argentina tiene que suplicar deuda para ser financiado, no olvidemos que aquí tenemos un deficit de entorno al 3% que son unos 50.000MM.
