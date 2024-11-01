edición general
DAZN pide "la misma concienciación" con la piratería deportiva que la que hay con la pederastia

DAZN pide "la misma concienciación" con la piratería deportiva que la que hay con la pederastia

El consejero delegado de la plataforma televisiva Dazn en España y Portugal, Óscar Vilda, lamentó este martes que la Administración no esté ayudando lo suficiente para combatir la piratería de los derechos audiovisuales del fútbol y de otros deportes y la exhortó a tener "la misma concienciación" en este terreno como la que hay en la lucha contra la pederastia. Vilda hizo esta reflexión durante su intervención en la III edición del Business Sport Forum, en el transcurso de una mesa sobre derechos de televisión y el auge del deporte femenino.

etiquetas: dazn , pirateria , pederastia , derechos audiovisuales , futbol , deportes
comentarios
Milmariposas #2 Milmariposas
En serio lo están equiparando? Pero... pero... :palm:
skaworld #6 skaworld
#2 #4 A ver... hay que entenderlo en su contexto, como un bonito homenaje a los clásicos de ayer hoy y siempre

youtu.be/8xn3-1fRJa8?si=80bsVr5d_E1zT0Di
ochoceros #26 ochoceros
#2 #6 Me parece que estos inocentes no han mirado mucho cómo está el tema de castigar la pederastia en España :-P  media
#11 capa5
#2 "Joder, tío. Vaya día llevamos: se muere tu padre y yo pierdo el bolígrafo."
#23 CrudaVerdad
#2 porque cree que si quita la piratería entonces la gente se lanzará a pagar las carísimas suscripciones al fútbol como si eso fuera algún tipo de droga adictiva.

Lo que puede pasar es que muchos terminen buscando más temprano que tarde otras formas de entretenimiento (oferta hay por montones).

A mi me gustaba el fútbol pero con el tiempo terminó siendo aburrido.
Dene #30 Dene
#2 no lo equiparan... Para ellos la piratería es peor
Aokromes #31 Aokromes
#2 bueno, el tebas pone la lucha contra la pedofilia en cloudflare como parte de sus escusas de los bloqueos.
javibaz #7 javibaz
Eso, vamos a prohibir el deporte igual que se hizo con los pederastas.
#22 Moteplass
#7 tienes mi voto en las generales!
#29 alfinal *
#7 El otro día, en serio, lo decía en un debate de los baneos de La Liga: que prohiban producir contenido digital futbolero igual que está prohibido producir contenido digital de pornografía infantil. Me llamaban exagerado pero ahora me lo han puesto en bandeja.

Recordamos que la pederastia está penada producirla, es decir, incluso antes que difundirla. Pues con La Liga que sea lo mismo.

Esta gente son unos guarros que hacen que otros jueguen a fútbol, lo graban en vídeo y luego lo difunden por internet. ¡Cerdos!

Evolucionemos. Los jueces que pagamos entre todos no deberían estar dando cobertura a intereses privados de unos abusadores.
Galero #9 Galero
Porque les pirateo, si no me daba de baja. :troll:
XtrMnIO #4 XtrMnIO
O con el asesinato.
hazardum #24 hazardum
Solo un psicópata podría igualar un crimen como la pederastia con que alguien pirateé una señal de un partido de futbol.
jdmf #27 jdmf
Porque ver un partido de fútbol en una página pirata es comparable a zumbarse un monaguillo
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
eh DZN tu imaginate que son niños palestinos...y ya está, guiño guiño codazo codazo
Lyovin81 #3 Lyovin81
Andáte a cagar, Dazn.
Fisionboy #1 Fisionboy
Cachondos.
YeahYa #16 YeahYa
#1 Menos bromas, que la piratería online violó a toda mi familia
SeñorPresunciones #14 SeñorPresunciones
A ver, viendo que en la sociedad de subnormales que vivimos hoy en día cuela todo, ¿Por qué no decir tremenda burrada?
Por cierto, tuve la mierda esta para ver partidos de segunda el año pasado y tremenda basura de señal y de retransmisiones.
Romfitay #15 Romfitay
Yo comparé su subida unilateral de tarifas con una estafa. Me di de baja inmediatamente.
Lord_Cromwell #18 Lord_Cromwell
#15 No eran 5€ mensuales?
The_Ignorator #13 The_Ignorator
DAZN debería hacer como Skynet y tomar conciencia de si mismo...

Quizás pagar para escuchar más publicidad en directo por parte de Lobato (dejando de lado lo que está retransmitiendo) no ayuda y nos sentimos un pelin violentados.....ya sabemos de la oferta deportiva de Dazn y si queremos ver la NFL, La Liga, la liga femenina, el partido de noseque liga de futbol europeo, el tenis de Eurosport o noseque combate de lucha, ya sabemos el camino sin que nos lo recuerden a cada momento.
HAL9K #17 HAL9K *
Cada vez que alguien piratea algún deporte muere un gatito.
nuncamais #28 nuncamais
#17 Fork: Cada vez que alguien piratea un partido de liga un cura se folla a un niño
#8 BurraPeideira_
Es que no vais a pensar en esos pobres directivos y dueños de medios de comunicación oprimidos por este gobierno social comunista.
Urasandi #32 Urasandi
#8 Siempre que me bajo la F1
#12 username
A Trump no le hace falta piratear el furbo
MisturaFina #20 MisturaFina
La pederastia es mucho mas importante que un estupido partido de futbol. A la cola de asuntos pendientes!
millanin #25 millanin
Pena de muerte ya para quien vea un partido sin pagar.
#21 sliana
Siemdo cura, exijo impunidad para mi pirateo
#19 Paucat
Conozco a un par de "millonetis" que piratean el fútbol de Movistar mientras critican a los "peligrosos inmigrantes" que vienen , según ellos a robarnos y violarnos.
#5 Zambombaplayer
Por fin alguien pensó en los niños.

- y los niños, es que nadie piensa en los niños? xD
