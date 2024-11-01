DAZN pide "la misma concienciación" con la piratería deportiva que la que hay con la pederastia

El consejero delegado de la plataforma televisiva Dazn en España y Portugal, Óscar Vilda, lamentó este martes que la Administración no esté ayudando lo suficiente para combatir la piratería de los derechos audiovisuales del fútbol y de otros deportes y la exhortó a tener "la misma concienciación" en este terreno como la que hay en la lucha contra la pederastia. Vilda hizo esta reflexión durante su intervención en la III edición del Business Sport Forum, en el transcurso de una mesa sobre derechos de televisión y el auge del deporte femenino.