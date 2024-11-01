DAZN pide "la misma concienciación" con la piratería deportiva que la que hay con la pederastia

El consejero delegado de la plataforma televisiva Dazn en España y Portugal, Óscar Vilda, lamentó este martes que la Administración no esté ayudando lo suficiente para combatir la piratería de los derechos audiovisuales del fútbol y de otros deportes y la exhortó a tener "la misma concienciación" en este terreno como la que hay en la lucha contra la pederastia. Vilda hizo esta reflexión durante su intervención en la III edición del Business Sport Forum, en el transcurso de una mesa sobre derechos de televisión y el auge del deporte femenino.
Lo que puede pasar es que muchos terminen buscando más temprano que tarde otras formas de entretenimiento (oferta hay por montones).
A mi me gustaba el fútbol pero con el tiempo terminó siendo aburrido.
Recordamos que la pederastia está penada producirla, es decir, incluso antes que difundirla. Pues con La Liga que sea lo mismo.
Esta gente son unos guarros que hacen que otros jueguen a fútbol, lo graban en vídeo y luego lo difunden por internet. ¡Cerdos!
Evolucionemos. Los jueces que pagamos entre todos no deberían estar dando cobertura a intereses privados de unos abusadores.
Por cierto, tuve la mierda esta para ver partidos de segunda el año pasado y tremenda basura de señal y de retransmisiones.
Quizás pagar para escuchar más publicidad en directo por parte de Lobato (dejando de lado lo que está retransmitiendo) no ayuda y nos sentimos un pelin violentados.....ya sabemos de la oferta deportiva de Dazn y si queremos ver la NFL, La Liga, la liga femenina, el partido de noseque liga de futbol europeo, el tenis de Eurosport o noseque combate de lucha, ya sabemos el camino sin que nos lo recuerden a cada momento.
- y los niños, es que nadie piensa en los niños?