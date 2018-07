Day of the Tentacle recibe secuela no oficial por y para fans

Vamos a darte una noticia que puede hacerte soltar una lagrimita. Sobre todo si eres de esa clase de personas que entre finales de los 80 y principios de los 90 se dejaron seducir por las aventuras gráficas de tipos como Ron Gilbert y desarrolladores tan míticos como Lucasfilm. ¿Estás preparado? Pues ahí va: Day of the Tentacle, la segunda parte de Maniac Mansion, tiene una secuela. Se trata de una propuesta no oficial, claro, que han llevado a la realidad los fans de la saga, justo 25 años después de que apareciera a escena por primera vez...