Davidovich, Open de Australia “¿Qué dices de USA, gilipollas?”  

El malagueño tuvo que soportar insultos y peinetas en su partido ante Opelka. “Eran cuatro ignorantes que no respetan y siempre están ahí dando por culo”. Davidovich tuvo que hacer frente en varias fases del partido a numerosos enganchones con algunos aficionados muy irrespetuosos. Uno de esos momentos se vivió en el tie-break del segundo set, cuando un aficionado empezó a gritar “¡U-S-A!” y Davidovich contestó: “¿Qué dices de USA, gilipollas?”.
