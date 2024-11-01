edición general
Davidovich, Open de Australia “¿Qué dices de USA, gilipollas?”

El malagueño tuvo que soportar insultos y peinetas en su partido ante Opelka. “Eran cuatro ignorantes que no respetan y siempre están ahí dando por culo”. Davidovich tuvo que hacer frente en varias fases del partido a numerosos enganchones con algunos aficionados muy irrespetuosos. Uno de esos momentos se vivió en el tie-break del segundo set, cuando un aficionado empezó a gritar “¡U-S-A!” y Davidovich contestó: “¿Qué dices de USA, gilipollas?”.

| etiquetas: gilipollas , usa , davidovich , fokina , australia
Kantinero #3 Kantinero
Lo ví en directo, era un yanki todo mamado con la birra siempre en la mano, haciéndole peinetas y gritando todo el rato, la verdad no sé como no lo han desalojado
JackNorte #4 JackNorte
#3 La mayoria de la realidad si lo hicieran los ciudadanos o dirigentes de otros pais que no fueran USA tendria otras consecuencias por eso lo hacen en parte
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Otos que van por el mundo creyéndose el pueblo elegido.
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
A su nivel
