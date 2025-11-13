·
9481
clics
Poco me parece para tremenda gilipollez
8716
clics
Cuando el karma mata la comunidad
4374
clics
Un mural de un pueblo valenciano, seleccionado como uno de los mejores de todo el planeta
3661
clics
El autor de 'Juego de Tronos' pidió a ChatGPT que escribiese un libro de esa saga. El juez da luz verde al caso tras ver el resultado
2823
clics
¿Y si los demócratas acertaron? (Roger Senserrich)
más votadas
248
La socialista Katie Wilson gana la alcaldía de Seattle en un giro a la izquierda ante el demócrata Bruce Harrell, que buscaba la reelección
426
Un hotel 'en guerra', ocho inmuebles ocultos y una piscina ilegal: la mochila del “empresario” Pérez Llorca que busca suceder a Mazón
547
Palestina denuncia robo de órganos en cuerpos devueltos por Israel
247
Peter Thiel: el gurú de Silicon Valley que sueña con abolir la democracia
394
LibreOffice arremete contra Microsoft Office y su formato propietario porque los documentos digitales deberían ser accesibles durante «generaciones»
David Uclés deja Twitter: "X se convirtió en un nido de fascistas”
"Siempre he sido un niño muy feliz. Y quiero seguir siéndolo. Hasta aquí :)", ha escrito el autor de 'La península de las casas vacías'.
david ucles
twitter
#5
angelitoMagno
Nooooo, se tiene que quedar allí, a hacer la guerra cultural.
1
K
30
#6
SeñorPresunciones
Twitter es basura, solo hay bots, publicidad engañosa, promoción de timos, propaganda política y personas degradándose a sí misma y a la especie humana en general.
0
K
13
#3
inquietto
*
Da igual los que borres o bloquees, todo es lo mismo. Imposible estar en X diez minutos
0
K
10
#1
obmultimedia
Las redes sociales en general se han llenado de este tipo de personajes con el calzon quitado creyendose anonimos detras de un perfil.
0
K
10
#4
Nihil_1337
#1
No lo creo, más bien las redes sociales favorecen ese tipo de perfiles porque generan más engagement y más rageclicks en cualquier rango del espectro que luego pueden transformar en ingresos publicitarios.
Imbéciles siempre ha habido, el problema es cuando disponen de plataformas que amplifican su imbecilidad hasta que parecen mayoría del ruido que hacen. No lo son.
0
K
6
#2
alcama
*
No sé si podremos resistirlo... Óscar Puente no duerme está noche
0
K
7
Imbéciles siempre ha habido, el problema es cuando disponen de plataformas que amplifican su imbecilidad hasta que parecen mayoría del ruido que hacen. No lo son.