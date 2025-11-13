edición general
David Uclés deja Twitter: "X se convirtió en un nido de fascistas”

"Siempre he sido un niño muy feliz. Y quiero seguir siéndolo. Hasta aquí :)", ha escrito el autor de 'La península de las casas vacías'.

angelitoMagno #5 angelitoMagno
Nooooo, se tiene que quedar allí, a hacer la guerra cultural.
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Twitter es basura, solo hay bots, publicidad engañosa, promoción de timos, propaganda política y personas degradándose a sí misma y a la especie humana en general.
#3 inquietto *
Da igual los que borres o bloquees, todo es lo mismo. Imposible estar en X diez minutos
obmultimedia #1 obmultimedia
Las redes sociales en general se han llenado de este tipo de personajes con el calzon quitado creyendose anonimos detras de un perfil.
Nihil_1337 #4 Nihil_1337
#1 No lo creo, más bien las redes sociales favorecen ese tipo de perfiles porque generan más engagement y más rageclicks en cualquier rango del espectro que luego pueden transformar en ingresos publicitarios.

Imbéciles siempre ha habido, el problema es cuando disponen de plataformas que amplifican su imbecilidad hasta que parecen mayoría del ruido que hacen. No lo son.
alcama #2 alcama *
No sé si podremos resistirlo... Óscar Puente no duerme está noche
