David Fernández: "Miguel Ángel Rodríguez es quien moldea al personaje que todos conocemos hoy"

El periodista publica 'Ayuso. Zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid' (Libros del K.O), una biografía no autorizada de la presidenta madrileña: "Con Isabel Díaz Ayuso no se puede mantener un debate de alta política sobre fiscalidad, educación o sanidad. Ella tiene un mensaje muy sencillo y muy populista"