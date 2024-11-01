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David Fernández: "Miguel Ángel Rodríguez es quien moldea al personaje que todos conocemos hoy"

David Fernández: "Miguel Ángel Rodríguez es quien moldea al personaje que todos conocemos hoy"

El periodista publica 'Ayuso. Zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid' (Libros del K.O), una biografía no autorizada de la presidenta madrileña: "Con Isabel Díaz Ayuso no se puede mantener un debate de alta política sobre fiscalidad, educación o sanidad. Ella tiene un mensaje muy sencillo y muy populista"

| etiquetas: isabel díaz ayuso , miguel ángel rodríguez , literatura
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2 comentarios
9 2 0 K 103 actualidad
Doctorow #2 Doctorow
Pues vaya joyita le está saliendo.
Como sea verdad eso de que las obras son el reflejo de la personalidad de su autor... aunque al chupamedias de el azno de las Azores ya se le podía adivinar la bajeza moral y el sadismo psicopático.
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#1 MarkJay
¡Sorpresón en las Gaunas!
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menéame