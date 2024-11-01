David Byrne: Tiny Desk Concert  

David Byrne tiene una larga trayectoria organizando elaborados espectáculos en vivo, a menudo con un elenco de músicos disperso, bailes con coreografías impecables e instrumentación inusual. Así que cuando supimos que quería tener a más de una docena de artistas a Tiny Desk, tocando desde violonchelo, saxofón y marimba hasta timbau brasileño y zabumba (sin mencionar varias guitarras y teclados), no estábamos seguros de poder incluirlos todos.