edición general
5 meneos
53 clics
Dave Rotten: «El death metal es brutalidad sonora pura, pero a los fans nos relaja»

Dave Rotten: «El death metal es brutalidad sonora pura, pero a los fans nos relaja»

"El black metal algo se vende, pero muy poco. Nada que ver con el auge que vivió, sobre todo cuando Dimmu Borgir explotó, acompañado del death sueco melódico tipo In Flames o Dark Tranquillity. En esa época era accesible para cualquier heavy, y si además lo sacaba un sello grande, la moda estaba garantizada. Las discográficas estudian las tendencias y apuestan por lo que creen que va a pegar. Y lo que ponen en los estantes de las tiendas, eso es lo que la gente va a escuchar. Los que sabemos lo que queremos somos un sector reducido. El resto...

| etiquetas: dave rotten , metal extremo
4 1 0 K 65 cultura
2 comentarios
4 1 0 K 65 cultura
#2 Hombre_de_Estado *
Doy fé de ello. Escucho, no de todo, pero sí un poco de muchos géneros (rock, electrónica, clásica, flamenco, folk, latino...), pero mi hábitat natural es el metal, sin ser tampoco ningún entendido.

Y dentro del metal, también grupos de Death, Brutal Death, Black, Blackeded Trash Metal y otras estilos extremos, que la verdad cada vez me atraen más. Y aunque enttiendo que a la mayoría le suene atronador, a mí me transmite sobre todo tranquilidad. Si oígo algun temazo que es especialmente…   » ver todo el comentario
0 K 20

menéame