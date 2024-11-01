edición general
Davant les emergències meteorològiques, prevenim-actuem-salvem [VAL]

"Si un senyal de STOP et fa parar... fes el mateix quan hi haja una alerta meteorològica" "Si una señal de STOP te hace parar... haz lo mismo cuando haya una alerta meteorológica"

Menudos sinvergüenzas, que el gobierno responsable de la gestión desastrosa de la DANA, ahora te haga un anuncio, para decir estate alerta si hay avisos meteorológicos, no esperes que nosotros hagamos nada...
A menos que eso sea por ley es injusto trasladar esa decisión al trabajador.

Las alertas de emergencia meteorológica automáticamente deberían implicar el cierre inmediato de todas las empresas no esenciales. Mientras eso no sea así me parece injusto pretender trasladar esa responsabilidad al ciudadano, al trabajador.
