Datos sobre incendios los últimos 60 años en españa

En estos tristes días donde España (y parte de Europa) está sufriendo devastadores incendios, es importante tener contexto y aislarnos un poco de la exageración e hipérbole que utilizan los medios de comunicación en estos últimos lustros para cualquier noticia, fruto de la brutal pelea que hay por la audiencia y la competencia con las RR.SS.

rogerius #1 rogerius
La serie histórica se rompe precisamente en los umbrales de no retorno del calentamiento global. Ahora más que nunca hay que abogar por contener ese calentamiento con todos los recursos y estrategias al alcance de la comunidad internacional y, en cuanto a España, a la seguridad de nuestras gentes y nuestros montes, hacer públicos en su totalidad todos los aspectos de los servicios de Protección Civil, de Prevención y de Emergencias. Nos enfrentamos a variables más duras y extremas, variables que elevarán su dureza cada estación del año.

Uy, espera… que no, que no he dicho nada, que la ultraderecha dice que no, que lo del calentamiento es un invento. Pues nada, a joderse con lo votado.
