Datos sobre incendios los últimos 60 años en españa

En estos tristes días donde España (y parte de Europa) está sufriendo devastadores incendios, es importante tener contexto y aislarnos un poco de la exageración e hipérbole que utilizan los medios de comunicación en estos últimos lustros para cualquier noticia, fruto de la brutal pelea que hay por la audiencia y la competencia con las RR.SS.
| etiquetas: incendios , españa , datos
Uy, espera… que no, que no he dicho nada, que la ultraderecha dice que no, que lo del calentamiento es un invento. Pues nada, a joderse con lo votado.