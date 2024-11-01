edición general
3 meneos
6 clics
Datos para Feijóo: precedentes en la historia de crisis migratorias

Datos para Feijóo: precedentes en la historia de crisis migratorias  

Nieves Concostrina habla de las distintas crisis migratorias que se han producido a lo largo de la historia.

| etiquetas: concostrina , cadena ser , crisis migratorias , feijoo
2 1 0 K 44 actualidad
1 comentarios
2 1 0 K 44 actualidad
#1 Albarkas *
Cuando los españoles "éramos los que le quitábamos el trabajo a los demás".
0 K 20

menéame