Los datos que desmienten a Vox: España tiene el doble de extranjeros que en 2005 y una tasa de delincuencia más baja

La 'problematización' de la migración choca con los datos: las personas de nacionalidad extranjera eran 3,7 millones en 2005 y hoy son 7 millones, según el INE. A su vez, la tasa de criminalidad es 9 puntos más baja desde entonces, según los últimos datos del Ministerio de Interior

NPCMeneaMePersigue
Claro porque no se trata de la delincuencia, se trata de que la gente vea que esos inmigrantes cobrando una mierda se lo merecen por delincuentes o ser sospechosos de ello. Y si a esos les pago una mierda, para que te pago a ti bien

Odiar al inmigrante nos hace pobres
7
Khadgar
#1 Se trata de proponer soluciones fáciles que no funcionan para problemas que no existen. :roll:
2
NPCMeneaMePersigue
#1 Y tienes el bucle, odiar al inmigrante te hace pobre, pero la patronal pide más inmigrantes que alimenta mas a la extrema derecha que aprieta mas y nos hace más pobres
0
shake-it
La derecha sigue con su estrategia que tan buenos resultados le ha dado históricamente. Que se peleen entre ellos los pobres por las migajas mientras los de arriba seguimos engordando como cochinos. Y todos los fachapobres comprando la estrategia. Señalar al inmigrante cuando quien nos está empobreciendo, quitando libertades y agrediendo es la élite extractiva es tan burdo, idiota y estéril que me sorprende que un siglo después sigamos con esto.
1
powernergia
Por ejemplo tenemos un 10% menos de homicidios con más población.

Edit, esto era para el ignorante del ignore el tal Lenari en #_6.

Voto negativo por perdida de tiempo.
1
tarkovsky
Lo más triste de todo esto es que como tienen controlados la mayoría de los medios, el mensaje cala. Tenemos centenares de abuelitas cagadas de miedo porque las va a violar un moro cuando vayan a por el pan.
1
Pataperro
#8 has dicho moro cómo podrías haber dicho chino o hay algun tipo de sesgo en tu subconsciente?
0
tarkovsky
#11 He dicho moro porque el magrebí es el colectivo al que demonizan habitualmente los cabestros nazional-capillitas
0
Pataperro
#15 ok.

Non hay demonizarlos a todos, por supuestísimo, pero no me negarás que, con bastante frecuencia, salen noticias de este colectivo relacionadas, entre otras, con las agresiones sexuales.
0
tarkovsky
#18 Claro que no te lo niego. Me estás dando la razón: dices que "salen noticias". Esa es la clave. El bombardeo es continuo. Así es como se manipula a la opinión pública. La misma jugada que con las ocupaciones.
2
Asimismov
#8 poco nos pasa. Bajamos por el pan y nos okupan la casa; se nos hace de noche y violan a la abuela; estreno el reloj de cinco mil euros y me lo quitan; ... dejo de pagar la droga y me disparan en la cara.
No se puede salir de casa.
0
NPCMeneaMePersigue
Todo esto mientras te hacen mirar al inmigrante pobre pero el que nos tira de nuestros barrios, el americano, el alemán de ese no dicen nada xq le sacan la pasta

De los guiris borrachos un martes a las 11 sin dejar dormir a la gente no dicen nada, ahí a lamerle los pies
0
Dene
#5 alguna vez has visto tu a uno de vox o sus camisas pardas protestar contra la inmigración y los moros en puerto banús?
pues eso
0
strike5000
Habrán bajado algunos delitos, pero las agresiones sexuales han subido.

www.epdata.es/datos/crimen-espana-hoy-asesinatos-robos-secuestros-otro

Y creo que es indiscutible que proporcionalmente hablando los extranjeros cometen más delitos que los españoles. Que casi un 30 % de los delitos sean cometidos por personas que pertenecen a un grupo que representa el 15 % de la población total me parece relevante.…   » ver todo el comentario
1
Pataperro
A quién se le ocurre insinuar siquiera que, a parte de que la inmigración sea la cosa más extraordinaria, maravillosa, beneficiosa, milagrosa y enriquecedora que le pueda pasar a un pais, por otro lado tiene problemas asociados y relacionados con la delincuencia. En qué cabeza cabe, putos fascistas!
0
NoMeVeas
En Tenerife, definitivamente la cosa es totalmente contrario, aun me acuerdo del "Ofra sin ley" o "Añaza sin ley" .
Yo hoy en dia vuelvo a casa muchas veces a altas horas de la madrugada y no me pasa nada.
0
Lorips_
Con estos datos en la mano le digo a mi hija que cuando vea brócolis no cambie de acera.

La niña me ha salido racista.
0
Alberto_meneame
Pero como no son sus datos según ellos no son verdad. A ver si un día despiertan de su realidad paralela
0
Lenari
En 2005 podías salir en mitad de la noche por cualquier barrio de cualquier ciudad, incluso en los peores barrios, pasear por calles pequeñas, y no pasaba nada.

¿Ahora también es así?
2
silvano.jorge
#6 no sé dónde vivías tú en 2005 pero te puedo proponer varios barrios peligrosos entonces y ahora.
2
Dene
#6 la verdad es que tienes razón
desde que los fachas con pulserita se han venido arriba, no hay quien salga
1
yemeth
#6 En Madrid, desde luego. Incluso es más tranquilo que el 2005.
0

