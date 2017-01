A Darth Vader le cambia la voz: así es el sucesor de Constantino Romero  

Pedro Tena lee todos los días un libro con su hijo de seis años antes de irse a la cama. Se trata del mismo noche tras noche. No quiere otro. Le gusta que lo repita siempre de la misma forma. El protagonista del libro es Darth Vader y el niño disfruta escuchando la voz de su padre dando vida al villano por antonomasia de la historia del cine. Pedro no imita su voz, es su voz. Él ha sido el elegido para doblar al personaje en la nueva película de la saga, Rogue One, y para sustituir a la mayor leyenda del doblaje español, Constantino Romero.