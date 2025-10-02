·
16
meneos
19
clics
La DANA y el accidente de metro de València: Dos tragedias y un mismo patrón
Las asociaciones de víctimas coinciden en que los gobiernos de Carlos Mazón y Francisco Camps reaccionaron igual ante una tragedia, tratando de manera denigrante a las víctimas
|
etiquetas:
:
dana
,
metro
,
valencia
,
pp
13
3
4
K
67
politica
5 comentarios
13
3
4
K
67
politica
#3
gershwin
Para qué cambiar si en las siguientes elecciones al accidente continuó Rita Barberá de alcaldesa y Camps de presiente de la comunidad
1
K
22
#5
Antipalancas21
#3
Y en las próximas seguirán igual para eso se presenta Camps
0
K
20
#2
bibubibu
A mi me gustaría saber el voto de los familiares del accidente del metro de Valencia y del voto de los familiares de lo de la DANA.
Porque igual sólo nos llevamos las manos a la cabeza los de fuera de Valencia por las hordas de votantes del PP en Valencia a pesar de las desgracias y a los familiares de todos los fallecidos y heridos en esos dos casos, se las trae al pairo todo ello. Y por eso siguen votando PP contra viento y marea.
1
K
16
#4
JuanCarVen
#2
Planteas un análisis de pros y contras, cada uno valoras las cosas con sus criterios. Yo ya he sufrido ciertas políticas de PP en carne propia y no voy a votar nunca al que me perjudicó.
0
K
12
#1
NPCMeneaMePersigue
Si el metro va mal quien gana son las gasolineras y VTC
Si no se daba la alerta quien ganaba era el consumo, turismo y las grandes empresas como las de florentino perez que se llevan contratos de cientos de millones
Es todo competencia y luego tapar los cadáveres
0
K
14
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
