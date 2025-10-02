edición general
La DANA y el accidente de metro de València: Dos tragedias y un mismo patrón

La DANA y el accidente de metro de València: Dos tragedias y un mismo patrón  

Las asociaciones de víctimas coinciden en que los gobiernos de Carlos Mazón y Francisco Camps reaccionaron igual ante una tragedia, tratando de manera denigrante a las víctimas

#3 gershwin
Para qué cambiar si en las siguientes elecciones al accidente continuó Rita Barberá de alcaldesa y Camps de presiente de la comunidad
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 Y en las próximas seguirán igual para eso se presenta Camps
#2 bibubibu
A mi me gustaría saber el voto de los familiares del accidente del metro de Valencia y del voto de los familiares de lo de la DANA.

Porque igual sólo nos llevamos las manos a la cabeza los de fuera de Valencia por las hordas de votantes del PP en Valencia a pesar de las desgracias y a los familiares de todos los fallecidos y heridos en esos dos casos, se las trae al pairo todo ello. Y por eso siguen votando PP contra viento y marea.
JuanCarVen #4 JuanCarVen
#2 Planteas un análisis de pros y contras, cada uno valoras las cosas con sus criterios. Yo ya he sufrido ciertas políticas de PP en carne propia y no voy a votar nunca al que me perjudicó.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Si el metro va mal quien gana son las gasolineras y VTC

Si no se daba la alerta quien ganaba era el consumo, turismo y las grandes empresas como las de florentino perez que se llevan contratos de cientos de millones

Es todo competencia y luego tapar los cadáveres
