·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7389
clics
MALEMÁTICAS CCCIV: comparativas tramposas sobre El Gordo de Navidad
6332
clics
Escrutinio en tiempo real elecciones Extremadura: Web oficial de la junta
7269
clics
Un gamer chino paso dos años sin salir de la habitación del hotel [ENG]
5012
clics
Los premios Nikon de la vida silvestre: las fotos de animales más divertidas de 2025
4103
clics
El trágico final de una de las bandas más importantes del rock y cuyo legado continúa cuatro décadas después
más votadas
448
Trump ha convertido a los Estados Unidos en un enemigo de Europa: ha llegado la hora de responder
558
Fallece la periodista Patricia López, clave en las investigaciones sobre las cloacas del Estado
496
Caso López Madrid contra la doctora Pinto: diez años de corrupción policial al servicio del poderoso empresario
389
Italia sube al 26% el IVA de la vivienda vacacional
394
Profesores "fantasma" en colegios concertados de Córdoba: la Fiscalía investiga si cobraban sueldos públicos sin dar clase
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
25
clics
Dan Spitz: cuando uno deja la guitarra de heavy para convertirse en relojero....
Esta es la historia de Dan Spitz, guitarrista de la mítica banda de thrash metal Anthrax, que colgó la guitarra y se convirtió en un relojero de éxito...
|
etiquetas
:
heavy
,
música
,
metal
,
rock
1
1
0
K
12
ocio
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
12
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pelagito
Got the time
0
K
9
#2
Desolate
#1
Persistence of Time
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente