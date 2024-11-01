·
·
DAF DOS Internationales Lied
Albúm Der DAf /DOs staat. Artista: DAF/DOS. Compositores: Audio One / Bolz / Root Powder / X-Lvis / Delgado. Vocalista: Gabi Delgado
etiquetas
:
tecno
,
gabi delgado
,
musica
cultura
sinson
Gabriel "Gabi" Delgado-López (Córdoba, 18 de abril de 1958-Portugal, 22 de marzo de 2020) fue un cantante, compositor, letrista y productor musical alemán de origen español. Se le considera cofundador de la escena punk en la zona del Rin y el Ruhr y, además de su trabajo como coeditor del fanzine punk The Ostrich, actuó en numerosas formaciones punk como Charley's Girls y Mittagspause.
Junto con Robert Görl fundó el grupo Deutsch Amerikanische Freundschaft (DAF) en 1978, donde fue cantante, compositor y líder. Con DAF se dio a conocer internacionalmente, siendo considerado el grupo como uno de los pioneros de la Neue Deutsche Welle.
De la wiki
