edición general
2 meneos
14 clics

D7VK: emulación de juegos DirectX 7 para Steam Deck y Linux

D7VK permite emular juegos DirectX 7 en Steam Deck, SteamOS y Linux. Así podrás jugar a verdaderos clásicos como Unreal Tournament o Deus Ex.

| etiquetas: d7vk , emulación , juegos , directx , steam , deck , linux
1 1 0 K 25 tecnología
sin comentarios
1 1 0 K 25 tecnología

menéame