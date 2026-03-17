CVE-2026-3888: Importante fallo de Snap permite la escalada de privilegios locales a root [ENG]

La Unidad de Investigación de Amenazas de Qualys ha identificado una vulnerabilidad de escalada de privilegios local (LPE, por sus siglas en inglés) que afecta a las instalaciones predeterminadas de Ubuntu Desktop versión 24.04…
| etiquetas: ubuntu , linux , snap , seguridad , vulnerabilidad , amenazas , root
Las versiones más relevantes son:
Ubuntu 24.04: desde snapd 2.73+ubuntu24.04.2
Ubuntu 25.10: desde snapd 2.73+ubuntu25.10.1
Ubuntu 26.04 (desarrollo): desde snapd 2.74.1+ubuntu26.04.1
Origen: desde snapd 2.75
También puede ser conveniente actualizar las versiones LTS antiguas si se utiliza Snap con frecuencia.
# apt autoremove --purge snapd