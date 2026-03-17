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CVE-2026-3888: Importante fallo de Snap permite la escalada de privilegios locales a root [ENG]

CVE-2026-3888: Importante fallo de Snap permite la escalada de privilegios locales a root [ENG]

La Unidad de Investigación de Amenazas de Qualys ha identificado una vulnerabilidad de escalada de privilegios local (LPE, por sus siglas en inglés) que afecta a las instalaciones predeterminadas de Ubuntu Desktop versión 24.04…

| etiquetas: ubuntu , linux , snap , seguridad , vulnerabilidad , amenazas , root
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4 comentarios
3 0 0 K 50 actualidad
reivaj01 #3 reivaj01
Esto ha sido un duro golpe para la consolidación de 2026 como año de Linux en el escritorio.
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Cehona #1 Cehona
La vulnerabilidad ya ha sido corregida. Cualquier persona que utilice un sistema afectado debe actualizarlo lo antes posible.

Las versiones más relevantes son:

Ubuntu 24.04: desde snapd 2.73+ubuntu24.04.2
Ubuntu 25.10: desde snapd 2.73+ubuntu25.10.1
Ubuntu 26.04 (desarrollo): desde snapd 2.74.1+ubuntu26.04.1
Origen: desde snapd 2.75

También puede ser conveniente actualizar las versiones LTS antiguas si se utiliza Snap con frecuencia.
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comadrejo #2 comadrejo
Lo corrijo siempre en la postinstalación. :troll:

# apt autoremove --purge snapd
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reivaj01 #4 reivaj01
#2 Pero si tienes la línea comentada :troll:
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menéame