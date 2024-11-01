Custodio Pérez, entre el éxito y el vértigo tras ‘La Revuelta’: “Todavía no he conseguido ordenar mi vida”

Custodio se lanzaba a la escritura en 2022 después de tener una idea "trabajando en la aceituna": "Se lo dije a mi mujer y ella me animó a escribir el libro. En octubre/noviembre lo terminé de escribir y lo mandé a una editorial y, en 2023, salió este libro que promocioné en La Revuelta". Pérez sabía que el reto era complicado, pero la "perseverancia" adquirida en todas sus facetas previas le empujó a "luchar": "Aunque llegue una presentación y no venga nadie, pero nunca decaer, siempre seguir ahí".