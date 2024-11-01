edición general
Custodio Pérez, entre el éxito y el vértigo tras ‘La Revuelta’: “Todavía no he conseguido ordenar mi vida”

Custodio se lanzaba a la escritura en 2022 después de tener una idea "trabajando en la aceituna": "Se lo dije a mi mujer y ella me animó a escribir el libro. En octubre/noviembre lo terminé de escribir y lo mandé a una editorial y, en 2023, salió este libro que promocioné en La Revuelta". Pérez sabía que el reto era complicado, pero la "perseverancia" adquirida en todas sus facetas previas le empujó a "luchar": "Aunque llegue una presentación y no venga nadie, pero nunca decaer, siempre seguir ahí".

#1 Forestalx
Una historia muy bonita la de Custodio.
have_a_nice_day #2 have_a_nice_day
A tope con que a la buena gente le pasen cosas buenas
alcama #3 alcama
Vender el primer libro no tiene mucho mérito, sobre todo si te promocionan en TV.El mérito es vender el segundo, que significa que el primero no era un truño
daff #4 daff
#3 perdona que disienta, creo que vender el primer libro para alguien desconocido cuesta mucho incluso si sales por la TV. Todos los días se publican muchos libros y cuesta llamar la atención de la gente. Salir en la TV ayuda pero si el libro no es gran cosa no creo que se venda mucho.
El problema del segundo libro también tiene transfondo económico, no es barato sacar uno y muchos no tienen poder para poder sacar otro si el primero no ha cubierto los gastos.
Le deseo todo lo mejor a esta persona y que logré sacar muchos más.
