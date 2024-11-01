edición general
(Curling ) ¡Máxima tensión! Suecia acusa a Canadá de hacer trampas y la bronca se hace viral: "¡Que te j... !" -  

Casi más que palabras se cruzaron Suecia y Canadá en su duelo en el torneo olímpico de curling masculino después de que los escandinavos acusaran a sus rivales de hacer trampas a la hora de soltar la piedra. "¡Que te j...!" insultó muy enfadado el equipo norteamericano. "Si quieres te enseño luego el vídeo", prosiguió el europeo, en una bronca que ya se está haciendo viral.

El_pofesional
Recuerdo cuando, allá por los 2000, nos enseñaban en la ESO cómo redactar un titular de forma correcta.

Por lo que sea, no era así.
NoEresTuSoyYo
#1 Es el nivel de Eurosport jaja
capitan__nemo
#1 ¿de forma correcta para atraer muchos clicks y generar mucho engagement en redes?
Jakeukalane
¿Y el vídeo? ¿Quién tiene razón?
RazerKraken
#3 Los suecos. Se ve como toca la piedra con el dedo.

www.youtube.com/shorts/yKkGBykl_f0
