Curiosidades sobre los rayos y el electromagnetismo en las tormentas

El cielo se oscurece, el aire se carga de electricidad y, de repente, un destello de luz seguido por un retumbo poderoso rompe la tranquilidad: una tormenta eléctrica está en su máximo esplendor. Los rayos, esos fascinantes y peligrosos fenómenos naturales, han capturado la imaginación y la curiosidad de la humanidad desde tiempos inmemoriales. En este artículo, nos adentraremos en el corazón de las tormentas para desentrañar los secretos del electromagnetismo que dan vida a estos impresionantes espectáculos de la naturaleza.