Curiosas fotografías de Chuck Norris durante los rodajes  

Comenzó a trabajar en Hollywood como instructor de artes marciales para varias celebridades, hasta que en 1968 debutó en la pantalla con un papel secundario en la película "The Wrecking Crew" (La mansión de los siete placeres). Su gran oportunidad en el cine le llegaría unos años después, de la mano de su amigo y compañero Bruce Lee, quien le invitó en 1972 a interpretar a uno de los villanos principales en el film "El furor del dragón" (The Way of the Dragon).