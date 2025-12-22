La curiosa historia del infame billete de dos dólares

Algo que mucha gente desconoce, sobre todo si no son norteamericanos, es que existen billetes de dos dólares, popularmente apodado «Tom» por representar al presidente Thomas Jefferson en el anverso. Y es que a pesar de su valor relativamente bajo, este billete es probablemente el menos utilizado y el más raro de ver de todos los que existen en circulación. Su producción, de hecho, es bastante escasa: solo un 1% de todos los billetes que se fabrican en Estados Unidos. Esa rareza ha hecho que existan toda una serie de creencias y de mitos