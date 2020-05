“Los curas destrozaron mi infancia”

A los 13 años, me crucé con un cura sádico que nos golpeaba con una vara con la punta de metal, a la que llamaba Excalibur; un día me dio tan fuerte que estuve dos semanas de baja. Varios de mis profesores eran criminales y han sido juzgados por tocar a los chicos. En mi caso, me condujeron, en mi primera juventud, a lanzarme a las relaciones sexuales más insanas y problemáticas que se pueda imaginar, y a una depresión que atribuyo a que me hicieron sentir alguien sin ningún tipo de valor.