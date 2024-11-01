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La Cúpula de Hierro israelí no es infalible

La Cúpula de Hierro israelí no es infalible  

El régimen de los ayatolás ha logrado sortear el sistema antimisiles israelí, la conocida como Cúpula de Hierro. Los cientos de heridos del pasado fin de semana en Israel evidencian que ese sistema defensivo no es hermético y no logra parar el 100% de los misiles iraníes. Israel asegura que intercepta más del 90% de los misiles... y que eso, junto a la disciplina de la población que se refugia con cada alarma, minimiza el número de víctimas.

| etiquetas: israel , cúpula de hierro , defensa , sistema antimisiles i
8 1 0 K 131 Israel
6 comentarios
8 1 0 K 131 Israel
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Israel asegura que intercepta más del 90% de los misiles

A qué precio sale cada intercepcion? Es un dato que me interesa saber
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themarquesito #3 themarquesito
#1 Entre 100.000 y 150.000 dólares cuesta cada intercepción, por lo que parece.
nationalinterest.org/blog/reboot/iron-beam-israels-anti-missile-laser-
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Eibi6 #6 Eibi6
#3 eso se supone que es con los cohetes de Jjjjjjamassss; entiendo que los sistemas que paran los misiles y drones iraníes son un pelín más caros
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
La Cúpula de Hierro la debió de diseñar Calatrava. xD

Leído en algún lado.
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BastardWolf #4 BastardWolf
Como deben estar las cabezas de esas gentes para aceptar vivir en un pais que lleva literalmente desde su creación en guerra contra todos sus vecinos, que las sirenas antiaéreas y el refugiarse en bunkeres son el pan de cada día, y que el aliado mas cercano está a mas de 2000 kilómetros... No creo que existan israelitas libres de culpa en este tema, porque si vives ahi aceptando todo esto es porque estas de acuerdo con sus politicas y su forma de existencia y expansionismo
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Apotropeo #5 Apotropeo
No es infalible, ni de hierro.
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menéame