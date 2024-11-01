La Cúpula de Hierro israelí no es infalible  

El régimen de los ayatolás ha logrado sortear el sistema antimisiles israelí, la conocida como Cúpula de Hierro. Los cientos de heridos del pasado fin de semana en Israel evidencian que ese sistema defensivo no es hermético y no logra parar el 100% de los misiles iraníes. Israel asegura que intercepta más del 90% de los misiles... y que eso, junto a la disciplina de la población que se refugia con cada alarma, minimiza el número de víctimas.