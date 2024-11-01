La cultura de la muerte se ha apoderado de Europa

Si Francia reorganiza los hospitales militares, el gobierno británico ordena un sistema de morgue móvil para velar cadáveres en masa. El Ministerio del Interior ha firmado discretamente contratos para servicios funerarios, morgues móviles y edificios refrigerados con capacidad para 700 cadáveres. Berlín ha desarrollado un plan integral de emergencia de los hospitales a fin de prepararlos para la guerra. Se trata de someter a la población mediante el miedo.El problema de los gobiernos europeos no es Rusia, sino hacer tragar a los trabajadores co
| etiquetas: sometimiento de los europeos , recortes para armas
En el pasado pagaban para no enviar a sus hijos a la guerra , en la actualidad ni siquiera eso ;
Ahora el pobre pone los hijos y la pasta .
El problema de los gobiernos europeos no es Rusia, sino hacer tragar a los trabajadores con la militarización y la pérdida de derechos. Esa es la única guerra real. El fin de semana pasado estallaron violentos enfrentamientos con la policía alemana durante una manifestación… » ver todo el comentario
Rusia ya es demasiado grande y tiene más recursos naturales que cualquier otro país.
De nada sirve que Europa emprenda una guerra con Rusia, solo para ir caer en una decadencia peor.
Nos domina el lobby de EE.UU. armamentístico que quiere hacer negocio.
Si estás vivo no tienes que preocuparte por la muerte y si te mueres ya no preocupas más, o sea, que le den por culo a los gobiernos de Europa y del resto del mundo.