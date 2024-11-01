Si Francia reorganiza los hospitales militares, el gobierno británico ordena un sistema de morgue móvil para velar cadáveres en masa. El Ministerio del Interior ha firmado discretamente contratos para servicios funerarios, morgues móviles y edificios refrigerados con capacidad para 700 cadáveres. Berlín ha desarrollado un plan integral de emergencia de los hospitales a fin de prepararlos para la guerra. Se trata de someter a la población mediante el miedo.El problema de los gobiernos europeos no es Rusia, sino hacer tragar a los trabajadores co