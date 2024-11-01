edición general
8 meneos
44 clics

La cultura de la muerte se ha apoderado de Europa

Si Francia reorganiza los hospitales militares, el gobierno británico ordena un sistema de morgue móvil para velar cadáveres en masa. El Ministerio del Interior ha firmado discretamente contratos para servicios funerarios, morgues móviles y edificios refrigerados con capacidad para 700 cadáveres. Berlín ha desarrollado un plan integral de emergencia de los hospitales a fin de prepararlos para la guerra. Se trata de someter a la población mediante el miedo.El problema de los gobiernos europeos no es Rusia, sino hacer tragar a los trabajadores co

| etiquetas: sometimiento de los europeos , recortes para armas
6 2 1 K 73 actualidad
21 comentarios
6 2 1 K 73 actualidad
#8 veratus_62d669b4227f8
Por aqui creo que hay unos cuantos/as que van a ir de voluntarios a defendernos de los rusos. Creo ademas que en el mismo vuelo partiran los hijos de los dirigentes de VOX y del PP también muy nostálgicos de la división azul asi como sus hijos y nietos. Se unirán a la procesión los CEOs de las industrias militares ,también sus hijos y nietos. todos por supuesto a primera linea del frente. Iran todos vestidos de torero llevando en procesión cualquiera de esas imagenes de madera que tanto les…   » ver todo el comentario
2 K 30
#11 Cntrl
#8 no entiendo para que hay que ir habiendo armas nucleares, lo que hay que hacer es fabricar armas nucleares a mansalva
0 K 6
Gry #18 Gry
#11 Porque Rusia va a atacar a la UE con armas convencionales y no vas a responder con nukes porque supondría escalar el conflicto y poner en peligro a los EEUU.
0 K 15
#21 Cntrl
#18 Si invade territorio europeo Nukes sería lo apropiado, si no para que existen.
0 K 6
Mauro_Nacho #14 Mauro_Nacho
La cultura de la muerte se apoderado de Europa porque está en clara decadencia, Europa está perdiendo influencia, se ha hecho dependiente de EE.UU. y la economía de Europa flojea. Los negocios que prosperan en Europa es el sector financiero, pero se ha desindustrializado y además ha perdido en innovación y desarrollo tecnológico.
1 K 29
#6 Pivorexico *
Hay que reconocer que los más pudientes se lo montaron de puta madre ;

En el pasado pagaban para no enviar a sus hijos a la guerra , en la actualidad ni siquiera eso ;

Ahora el pobre pone los hijos y la pasta .
1 K 29
#9 veratus_62d669b4227f8
Fuera coñas ahora, esto esta ocurriendo sin debate alguno, sin información detallada de las intenciones que tiene todo esto, del porque lo estan haciendo y para que, sin contarnos en que se basan o de que información disponen. Y es que me temo que esto como ya habeis dicho y ya se ha dicho en mas de una ocasión por aqui pertenece a la terapia del miedo, al acojone colectivo con el que nos quieren controlar una vez mas. Las derechas gobiernan en Europa, apoyadas por las ultraderechas. Esta es…   » ver todo el comentario
1 K 24
#19 tierramar *
Y porque Europa está gobernada por politicos incompetentes y corruptos vendidos a las grandes empresas en contra de la población. (Puertas giratorias, corrupción). A los que las protestas de la gente, encima se la sudan, las reprimen con todos los medios, en lugar de escuchar al pueblo
0 K 17
#1 tierramar
Más que una guerra contra Rusia, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo mismo que sus asociados, están librando una guerra contra su propia población con recortes sociales y represión política.
El problema de los gobiernos europeos no es Rusia, sino hacer tragar a los trabajadores con la militarización y la pérdida de derechos. Esa es la única guerra real. El fin de semana pasado estallaron violentos enfrentamientos con la policía alemana durante una manifestación…   » ver todo el comentario
0 K 17
Jangsun #16 Jangsun
#1 Rusia no puede invadir ni media Ucrania. Ni puede ni tiene motivos para invadir Europa, aquí no hay recursos que robar, solo población díscola e individualista que quiere sus derechos, y las bombas atómicas francesas. Serían gilipollas si estuvieran pensando invadir la UE y no lo son. Y eso lo sabe cualquiera con dos dedos de frente. Lo triste es que parece que un gran % de la gente en la UE no llega a eso, porque no veo que se convoquen manifestaciones para protestar contra esta gran…   » ver todo el comentario
0 K 8
Gry #7 Gry *
La "invasion rusa" de la UE es cada día más segura...
0 K 15
Mauro_Nacho #12 Mauro_Nacho
#7 Rusia no tiene suficiente población para invadir a Europa, además las invasiones como tales no funcionan. Otra cosa es que Ucrania queramos meterla en la OTAN e instalar misiles e inestabilizar las fronteras de Rusia, como ahora se ha hecho con EE.UU. , arrendar una franja de Azerbaiyán.
Rusia ya es demasiado grande y tiene más recursos naturales que cualquier otro país.
1 K 27
Gry #15 Gry
#12 Supongo que el truco será pincharles lo suficiente como para que ataquen territorio de la UE pero no lo tanto como para que rompan la baraja y usen nukes.
0 K 15
Mauro_Nacho #20 Mauro_Nacho
#15 Europa no tiene nada que hacer con Rusia tiene un armamento muy sofisticado. Europa depende totalmente de EE.UU.
De nada sirve que Europa emprenda una guerra con Rusia, solo para ir caer en una decadencia peor.
Nos domina el lobby de EE.UU. armamentístico que quiere hacer negocio.
0 K 12
Jangsun #17 Jangsun
#7 Nos toman por retrasados e ignorantes, igual hasta con razón...
0 K 8
ChatGPT #2 ChatGPT
A ver, si es para 700 cadáveres, no es Que estén esperando la tercera guerra mundial…
0 K 10
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
Se vienen cositas? por cierto y los del HET a la guerra??? ya han envejecido y como no van a pringar...luego que si los Z estan encabronados con los boomer
0 K 8
#10 Cntrl
#5 que por cierto esos boomers sí sirvieron en el ejército
0 K 6
#4 CosaCosa
La solución es bien sencilla, no partiendo ipar de ninguna manera , la cárcel por negarse a participar es mejor que llegar a la morgue
0 K 7
#3 cocococo *
La muerte es una cosa tan natural como la vida, todo lo que está vivo se va a tomar por culo, pero muchos meneantes pijos de la sociedad de cristal creen que son inmortales o le tienen mucho miedo a la muerte. Si comparamos la edad que tiene el universo conocido con los años que vive un ser humano, se puede decir que el humano ya está muerto antes de nacer.

Si estás vivo no tienes que preocuparte por la muerte y si te mueres ya no preocupas más, o sea, que le den por culo a los gobiernos de Europa y del resto del mundo.
0 K 7
#13 Cntrl
Y España? como siempre tarde y mal
0 K 6

menéame