14
meneos
48
clics
Una cultura del esfuerzo para Garamendi y la patronal española
La cuestión aquí es que la patronal española quiere una cultura del esfuerzo para todo el mundo menos para sí misma.
etiquetas
cultura
esfuerzo
garamendi
patronal
11
3
0
K
140
politica
11 comentarios
11
3
0
K
140
politica
#1
rob
Garamendi se levanta 390.000 mortadelos al año con una subida salarial del 11% en 2024.
Me va a venir este Josefermín a hablar de la cultura del esfuerzo....
4
K
66
#3
makinavaja
#1
Un empresario que nunca ha creado una empresa, y las que heredó de su familia ni se molesta en gestionarlas.. debe ser mucho esfuerzo...
0
K
12
#4
Verdaderofalso
*
#1
si es líder de los empresarios, es que sus empresas han sido un exitazo y un ejemplo a seguir?
0
K
20
#6
Iori
#4
Como en la ESO, el tonto de clase de delegado.
3
K
34
#7
Antipalancas21
#1
Ese el unico esfuerzo que hace es cuando va de comilonas pagadas por otros, el ponerse morado gratis.
0
K
13
#8
Pitchford
#1
Se tiene que esforzar bastante para gastarse toda esa pasta.. que estrés..
0
K
19
#11
chochis
#1
joer un 11%, ya me gustaría a mi... Ese sería el esfuerzo de los empresarios, un 11% para todos.
0
K
11
#2
makinavaja
Las garrapatas hablando de cultura del esfuerzo...
0
K
12
#5
Albarkas
Pero que esfuerzo ni que esfuerzo. Si la empresa es suya. Que yo iré a trabajar mi horario y se acabó.
Si hay horas extras y me conviene, las haré.
Si no me las pagan, me están robando.
No tengo que hacer ningún esfuerzo.
0
K
12
#9
ipanies
Haz lo que digo, no lo que hago.
0
K
12
#10
pirat
Con un mesecito trabajando y viviendo en las mismas condiciones que esa gente que no quiere trabajar... se le pasaría la tontería.
0
K
8
