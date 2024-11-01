edición general
14 meneos
48 clics
Una cultura del esfuerzo para Garamendi y la patronal española

Una cultura del esfuerzo para Garamendi y la patronal española

La cuestión aquí es que la patronal española quiere una cultura del esfuerzo para todo el mundo menos para sí misma.

| etiquetas: cultura , esfuerzo , garamendi , patronal
11 3 0 K 140 politica
11 comentarios
11 3 0 K 140 politica
Comentarios destacados:    
rob #1 rob
Garamendi se levanta 390.000 mortadelos al año con una subida salarial del 11% en 2024.
Me va a venir este Josefermín a hablar de la cultura del esfuerzo....
4 K 66
makinavaja #3 makinavaja
#1 Un empresario que nunca ha creado una empresa, y las que heredó de su familia ni se molesta en gestionarlas.. debe ser mucho esfuerzo...
0 K 12
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso *
#1 si es líder de los empresarios, es que sus empresas han sido un exitazo y un ejemplo a seguir?
0 K 20
Iori #6 Iori
#4 Como en la ESO, el tonto de clase de delegado.
3 K 34
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#1 Ese el unico esfuerzo que hace es cuando va de comilonas pagadas por otros, el ponerse morado gratis.
0 K 13
#8 Pitchford
#1 Se tiene que esforzar bastante para gastarse toda esa pasta.. que estrés..
0 K 19
#11 chochis
#1 joer un 11%, ya me gustaría a mi... Ese sería el esfuerzo de los empresarios, un 11% para todos.
0 K 11
makinavaja #2 makinavaja
Las garrapatas hablando de cultura del esfuerzo... :-D :-D
0 K 12
#5 Albarkas
Pero que esfuerzo ni que esfuerzo. Si la empresa es suya. Que yo iré a trabajar mi horario y se acabó.
Si hay horas extras y me conviene, las haré.
Si no me las pagan, me están robando.
No tengo que hacer ningún esfuerzo.
0 K 12
ipanies #9 ipanies
Haz lo que digo, no lo que hago.
0 K 12
#10 pirat
Con un mesecito trabajando y viviendo en las mismas condiciones que esa gente que no quiere trabajar... se le pasaría la tontería.
0 K 8

menéame