edición general
2 meneos
11 clics
Cultura de barrio (CAT)

Cultura de barrio (CAT)

Los barrios y su cultura, como una vez los entendimos, no volverán.

| etiquetas: barrio , cultura , red social , vecinos
2 0 0 K 37 cultura
sin comentarios
2 0 0 K 37 cultura

menéame