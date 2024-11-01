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Cultivar en el desierto

La agricultura se expande a sitios inhóspitos gracias a las nuevas tecnologías que abren una nueva realidad para dar vida a los ecosistemas.

| etiquetas: tecnología , agricultura
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