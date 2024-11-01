edición general
Antes los padres no confiaban en internet

"Niño, ¿tú has visto este vídeo de Pedro Sánchez cagándose en un orfanato? Y el otro día lo vi besándose con Abascal...".

