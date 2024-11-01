La cueva de Creta donde nació y creció Zeus

Según la mitología griega, Zeus nació en una cueva situada en el centro de Creta. Allí se había escondido su madre, Rea, para dar a luz evitando que el padre, Cronos, devorase el bebé - ya lo había hecho con sus hermanos- para impedir que algún día ocupase su lugar, tal como profetizó la madre de éste, Gea. En realidad hay varias cavernas cretenses identificadas con ese lugar, caso de las de Ida y Dikteon, hoy lugares turísticos por esa razón .