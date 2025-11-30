edición general
Te cuento la vida secreta de mis vecinos de la derecha: una escritora siempre es una espía

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] No conozco a mis vecinos de la derecha. En tres años no les he visto jamás por el pasillo ni en el ascensor (...) Se oye todo, todo. Eso me hace pensar que somos bastante pobres a pesar de nuestro privilegio. Se oye tanto que a veces pongo un audio en altavoz antes de dormirme y se molestan y golpean la pared con los nudillos, los muy policías (...) Creo que han estado muy enamorados porque se reían y follaban, incluso al mismo tiempo. Eso era la vida, ese ánimo. Les escuchaba tener sexo regularmente...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... varias veces en semana. Ella sobreactuaba un poco, pero quién no. Se le iba el tonillo. El amor siempre es una exageración. A veces oírles me excitaba un poco y eso me hacía sentir una degenerada, pero se me pasaba rápido y aprovechaba sus fiebres. Me unía a ellos en solitario. Acabábamos a la vez. ¿Qué puedo decirles? En este vecindario somos unos románticos (...) El otro día, ella puso rancheras en alto y fregó la casa con violencia, con desquite, como un personaje de Almodóvar.

bodhisatba #2 bodhisatba
Buen texto :-)
