Te cuento la vida secreta de mis vecinos de la derecha: una escritora siempre es una espía

[ACCESIBLE EN MODO LECTURA] No conozco a mis vecinos de la derecha. En tres años no les he visto jamás por el pasillo ni en el ascensor (...) Se oye todo, todo. Eso me hace pensar que somos bastante pobres a pesar de nuestro privilegio. Se oye tanto que a veces pongo un audio en altavoz antes de dormirme y se molestan y golpean la pared con los nudillos, los muy policías (...) Creo que han estado muy enamorados porque se reían y follaban, incluso al mismo tiempo. Eso era la vida, ese ánimo. Les escuchaba tener sexo regularmente...