Las cuentas de MAGA Diehard X se ejecutan desde países extranjeros lejanos mientras una nueva característica de ubicación revela una trama siniestra y tortuosa

Se ha revelado que innumerables cuentas incondicionales de MAGA que promueven una ideología de ‘Estados Unidos primero’ en X se originan en lugares tan lejanos como Tailandia, Nigeria y Europa del Este.

5 comentarios
#1 Marisadoro
La única patria es el dinero.
#2 vituwaf
Lo único interesante de esto será ver qué excusa inventan esta vez.
#3 Verdaderofalso
#2 yo creo que ya ha llegado el momento en que no les hacen falta excusas
#4 frg
#2 Que están perseguidos por Antifa y por eso están en otro païís, donde los bots son más baratos. Ahora Elon Musk conseguirá más beneficios al vender directamente y más caros, los bots a los de MAGA.
#5 Pingocho
Han descubierto que la mayoría de las cuentas de X son bots. Mañana descubrirán que el agua moja xD
