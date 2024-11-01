·
Las cuentas de MAGA Diehard X se ejecutan desde países extranjeros lejanos mientras una nueva característica de ubicación revela una trama siniestra y tortuosa
Se ha revelado que innumerables cuentas incondicionales de MAGA que promueven una ideología de ‘Estados Unidos primero’ en X se originan en lugares tan lejanos como Tailandia, Nigeria y Europa del Este.
|
maga
x
relacionadas
#1
Marisadoro
La única patria es el dinero.
3
K
64
#2
vituwaf
Lo único interesante de esto será ver qué excusa inventan esta vez.
2
K
42
#3
Verdaderofalso
#2
yo creo que ya ha llegado el momento en que no les hacen falta excusas
0
K
20
#4
frg
#2
Que están perseguidos por Antifa y por eso están en otro païís, donde los bots son más baratos. Ahora Elon Musk conseguirá más beneficios al vender directamente y más caros, los bots a los de MAGA.
0
K
11
#5
Pingocho
Han descubierto que la mayoría de las cuentas de X son bots. Mañana descubrirán que el agua moja
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
