Cuenta atrás para el relevo de Mazón: descarta ser candidato de nuevo y piensa en Mompó para sustituirle

Carlos Mazón, en la diana pública por su gestión de la dana que acabó con la vida de 229 personas en Valencia, dará un paso atrás las próximas elecciones autonómicas.El plan del presidente valenciano es promover al actual presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, como el próximo candidato a la Generalitat.
| etiquetas: mazón , mompó , dana
A ver cómo lo hace para superarlo.
Cuando le quiten a la izquierda el juguete (roto) de Mazón, van a llorar mucho . Porque desde el principio, el unico interés de la izquierda ha sido sacar rédito político de los muertos
Mirad, el día del aniversario habia 2 canales en TV emitiendo especiales: Cuatro y Lasexta
En Cuatro el documental se acercaba a la zona, a las victimas , a la gente
En LaSexta solo hablaban de Mazón
Quieren tenga oidos, que oiga
Era para #_2