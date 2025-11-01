edición general
Cuenta atrás para el relevo de Mazón: descarta ser candidato de nuevo y piensa en Mompó para sustituirle

Carlos Mazón, en la diana pública por su gestión de la dana que acabó con la vida de 229 personas en Valencia, dará un paso atrás las próximas elecciones autonómicas.El plan del presidente valenciano es promover al actual presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, como el próximo candidato a la Generalitat.

carakola #5 carakola
Que este elemento haya conseguido un sueldo vitalicio deja a la sociedad valenciana como gilipollas. Qué vergüenza.
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
229 vs 0 del tal Mompó.
A ver cómo lo hace para superarlo.
alcama #2 alcama
Jugada maestra del PP.
Cuando le quiten a la izquierda el juguete (roto) de Mazón, van a llorar mucho . Porque desde el principio, el unico interés de la izquierda ha sido sacar rédito político de los muertos

Mirad, el día del aniversario habia 2 canales en TV emitiendo especiales: Cuatro y Lasexta
En Cuatro el documental se acercaba a la zona, a las victimas , a la gente
En LaSexta solo hablaban de Mazón

Quieren tenga oidos, que oiga
#8 Borgiano
#2 Has dado en el clavo, quitarán al infame Mazón en el momento adecuado y la izquierda se quedará sin pelele al que dar los palos y el PP ganará de nuevo las autonómicas.
pitercio #4 pitercio
Tendrán que correr mucho los pepes para llenar de abrazos, aplausos y besos al sustituto de Mazón, demostrándole tanto como cariño como al ventorrero.
#3 Sarampion
Descarta ser candidato, como yo descarto comprarme un Ferrari.
#6 Toponotomalasuerte *
lo más gracioso de tu comentario es relacionar a ferreras alias es muy burdo pero vamos con ello a la izquierda. Eres un analista con ojo de halcón.
Era para #_2
talaspelotas #7 talaspelotas
Eso ya me lo olia yo, que el "tapado" iba a ser Mompó, Ha cambiado su versión de cuando salió en la tele a cuando estuvo ante la jueza. Hay que empezar a enjabonarlo ya...
