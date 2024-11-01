Cuenta atrás para el 'Algarrobico gallego': un juzgado ordena el derribo del Balneario de Oia en Pontevedra por estar construido en zona rústica protegida

Lleva 23 años funcionando como balneario de lujo, pero está construido ilegalmente en una zona rústica protegida. "Es una zona alto valor ecológico, Cabo Silleiro, de alto valor paisajístico", ha señalado Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia. Pero ni a la Xunta de Fraga ni al Ayuntamiento de Oia, en Pontevedra, les importó. En 1999 le dieron casi cuatro millones en subvenciones. En 2002, cuando estaba en obras, el entonces presidente del Gobierno José María Aznar le concedió 740.000 euros por daños del Prestige. Entre 2012 y 2014