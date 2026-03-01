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Cuba en primera persona: Exiliarse a los 60 años

Cuba en primera persona: Exiliarse a los 60 años

El desastre es total. El “agente naranja” declaró que sería un “honor” tomar Cuba. Y el gobierno anunció que abrirá la economía a la inversión privada de los cubanos en Miami. Las cenizas del Comandante deben estar revolviéndose en la piedra-mausoleo (...) Conocí a Gustavo en Cuba hace 30 años. Él era entonces, y sigue siéndolo, un hombre serio, recto, un tío cabal, de los que necesita uno acompañarse en la vida. Productor de cine, la cara visible de la producción y distribución cinematográfica de la isla, entonces en auge...

| etiquetas: historia , cuba , memorias
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Eran días de fresa y chocolate. En su casa de La Habana pasé, con mi hermano Andrés, el cambio de milenio. Por lo que me deja recordar el ron que compartimos fue una noche maravillosa. Era un jefe, un jefazo, simpatizante sin fisuras pero con espíritu crítico de esa Revolución que muchos, desde la distancia, amábamos. Lo negará él, se quitará importancia, pero eso fue así. Y que él vivió desde dentro aquella utopía con un latido que nos emocionaba. La templanza de un hombre inteligente

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