Cuba, la eterna “siguiente en la lista”, continúa sin guerra, ni acuerdo ni colapso

En La Habana conocen bien el eslogan: hoy Granada, hoy Nicaragua, hoy la URSS, hoy Irak, hoy Libia, hoy Siria, hoy Venezuela: mañana Cuba. La isla ha sido la “siguiente de la lista” muchas veces en medio siglo. Ese sino ha vuelto a manifestarse tras la intervención militar norteamericana en Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Si Trump está en lo cierto, y de veras posee –como se ha jactado– el control sobre los movimientos del Gobierno de Delcy Rodríguez, es una conclusión lógica que tal hecho implica un debilitamiento estra