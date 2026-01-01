edición general
Cuba, la eterna “siguiente en la lista”, continúa sin guerra, ni acuerdo ni colapso

En La Habana conocen bien el eslogan: hoy Granada, hoy Nicaragua, hoy la URSS, hoy Irak, hoy Libia, hoy Siria, hoy Venezuela: mañana Cuba. La isla ha sido la “siguiente de la lista” muchas veces en medio siglo. Ese sino ha vuelto a manifestarse tras la intervención militar norteamericana en Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Si Trump está en lo cierto, y de veras posee –como se ha jactado– el control sobre los movimientos del Gobierno de Delcy Rodríguez, es una conclusión lógica que tal hecho implica un debilitamiento estra

Priorat #1 Priorat
A ver, colapsar no puede colapsar. Hace mucho tiempo que ya está colapsada. No puede colapsar lo ya colapsado.
WcPC #2 WcPC *
#1 Si usas la palabra "colapso" para Cuba te quedas sin palabra para definir lo que ocurre en Haití, República Democrática del Congo, Libia o tantos otros...
Cuba no está entre los 30 países más peligrosos donde vivir.
Ni entre los países donde la seguridad alimentaria está peor.
No entendéis que cuando decís algo así y alguien mira un poco las estadísticas internacionales (en una búsqueda en google, nada del otro mundo) ve que no tiene sentido las exageraciones...
Cuba tiene muchos…   » ver todo el comentario
