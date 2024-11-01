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Cuba en la encrucijada de un multilateralismo hipócrita

La República española es el recuerdo más exacto de la situación que hoy vive Cuba. Luchaba contra el fascismo, pero las democracias occidentales — Francia y Reino Unido, principalmente — firmaron el Comité de No Intervención mientras Alemania e Italia enviaban tropas, aviones y artillería a las fuerzas de Franco. Estados Unidos por su parte, promovió el embargo de armas. La no intervención fue el nombre elegante para la complicidad. La República fue abandonada, asfixiada y finalmente derrotada.

| etiquetas: cuba , usa , segunda cita , josué veloz cerrade
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1 comentarios
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gringogo #1 gringogo
Artículo "extenso" pero merece lectura. De los comentarios, también. (Silvio Rodríguez):  media
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menéame