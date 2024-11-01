Cuba denuncia intento de "infiltración" de grupo armado con fines "terroristas" desde EU

El gobierno cubano denunció el miércoles que la lancha con matrícula estadounidense interceptada más temprano por guardacostas en aguas territoriales de la isla transportaba a personas armadas que pretendían realizar una "inflitración" desde Estados Unidos con "fines terroristas". Cuba informó que cuatro ocupantes de la embarcación murieron y otros seis resultaron heridos durante un intercambio de disparos con guardias fronterizos de la isla.