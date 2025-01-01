Cuatro miembros de la UME resultan heridos cuando trabajaban para sofocar el incendio de Yeres

Cuatro miembros de la UME (Unidad Militar de Emergencias) han sufrido este viernes lesiones mientras trababan de sofocar el incendio forestal surgido en Yeres (Puente de Domingo Flórez). Tres de ellos han resultado afectados con quemaduras de diversa consideración en distintas partes del cuerpo, mientras que el cuarto, sufre una luxación en el hombro, motivo por el que han sido trasladados al Hospital El Bierzo donde se encuentran ingresados, en observación y pendientes de la evolución del diagnóstico inicial.