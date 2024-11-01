Cuatro hermanos demandan a los herederos de Michael Jackson por presunto abuso sexual de la estrella del pop

Cuatro hermanos han denunciado presuntos abusos sexuales de Michael Jackson cuando ellos eran menores y han presentado una demanda contra los herederos de la estrella del pop por tráfico sexual infantil.
| etiquetas: hermanos michael jackson , denuncia , tráfico sexual infantil
TMZ afirma que los Cascio solicitaron inicialmente una indemnización al patrimonio de Jackson tras ver Leaving Neverland en 2019. Según se informa, recibieron 690 000 dólares al año durante cinco años, cantidad que ahora consideran insuficiente.
www.abogado.com/recursos/ley-criminal/ley-prescripcion-penal-plazos-ca