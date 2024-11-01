edición general
Cuatro hermanos demandan a los herederos de Michael Jackson por presunto abuso sexual de la estrella del pop

Cuatro hermanos han denunciado presuntos abusos sexuales de Michael Jackson cuando ellos eran menores y han presentado una demanda contra los herederos de la estrella del pop por tráfico sexual infantil.

neiviMuubs #2 neiviMuubs
Visto en otro medio:
TMZ afirma que los Cascio solicitaron inicialmente una indemnización al patrimonio de Jackson tras ver Leaving Neverland en 2019. Según se informa, recibieron 690 000 dólares al año durante cinco años, cantidad que ahora consideran insuficiente.
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Muy difícil lo tienen. Esto es como decir que El Che no era buena persona.
ewok #3 ewok
#1 Puedes decir lo que quieras, también sobre el Che. Lo tienen difícil, porque el acusado ya no se puede defender. Si estuviera vivo, en teoría esos delitos no prescriben en EE.UU. y podrían denunciarlo incluso después de décadas.
obmultimedia #4 obmultimedia
#1 oportunistas para empañar el esteno del biopic.
